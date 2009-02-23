Кошмары снятся после плотного ужина

Медики не зря советуют ничего не есть позднее, чем за два часа до сна. А еще лучше – за четыре-шесть. Соблюдать это правило стоит даже, если вы не сидите на диете и не отягощены бременем лишнего веса, пишет Правда.ру. Ведь за поглощением пищи неизменно следует процесс пищеварения. Только организм начинает перестраиваться к ночи на режим отдыха, а тут…

Стресс и дискомфорт от такого позднего сюрприза с нежданными калориями – тут же сказывается и на состоянии нервной системы. Поэтому, если вам после этого приснится убийца, который гонится за вами с топором в руках, не удивляйтесь. Просто ваш желудок пытается справиться с недавно съеденными шашлыками или тортом!

Помните, что всему на свете свое время. Единственное, что можно себе позволить безнаказанно отведать на ночь, – это легкая низкокалорийная пища вроде фруктов или овощей.

После сытной пищи, особенно в сочетании с выпивкой, нас нередко клонит ко сну, но зато потом мы можем пробудиться среди ночи и маяться до рассвета, ворочаясь с боку на бок.

К сожалению, многие застолья происходят в вечернее время и заканчиваются слишком поздно, чтобы организм успел переварить все съеденное без ущерба для сна. В таком случае планируйте свое время так, чтобы и спать лечь попозже – скажем, не в двенадцать часов, как обычно, а часа в два.

Но есть и продукты, которые, наоборот, способствуют сну. Прекрасное средство от бессонницы – мед. Попотчуйте себя на ночь двумя ложками негустого меда – и здоровый сон вам обеспечен. Особенно актуально это для пожилых людей, для которых заснуть становится проблемой.

Недавно британские ученые выяснили, что на сон положительно влияет и такой продукт, как сыр. Они провели специальное исследование. 200 добровольцев ежедневно в течение недели должны были съедать за полчаса до сна по 20 г этого продукта.

Впоследствии 72 процента испытуемых отметили, что стали лучше спать, две трети смогли вспомнить, что им снилось, хотя раньше им это, как правило, не удавалось. Ни одного из участников исследования не мучили кошмары. Ученые утверждают, что в сыре содержится аминокислота под названием триптофан, способствующая снятию стрессовых состояний и нормализации сна.

Но если вы все же не хотите «закидывать» в организм лишние калории, то лучше воспользоваться проверенным средством и заварить перед сном успокаивающий чай - например, липовый.

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