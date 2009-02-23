Какое питание улучшит зрение

Ученые из Ливерпульского университета утверждают, что снижение зрения, вызванное заболеваниями глаз, может быть уменьшено на 20 % благодаря употреблению фруктов, овощей и орехов, пишет НеБолей.

В Великобритании возрастная дегенерация желтого пятна сетчатки (Age-related Macular Degeneration, AMD) является ведущей причиной слепоты: ею страдают 45% потерявших зрение. Заболевание приводит к постепенной потере центрального видения из-за дегенерации клеток макулы – тонкой чувствительной мембраны в центре сетчатки. В настоящее время так называемая сухая форма болезни, которой страдают 90% пациентов, является неизлечимой.

Проф. Ian Grierson, глава факультета офтальмологии Университета, разработал специальное руководство под названием «Фрукты для зрения», цель которого – побудить читателей расширить долю фруктов и овощей в каждодневном рационе. Приведенные в книге рецепты помогут людям, страдающим AMD, замедлить процесс дегенерации сетчатки, добавляя в пищу определенные микроэлементы, витамины и антиоксиданты. Не менее полезна книга и обладателям здоровых глаз. По словам автора, недостаток питательных веществ оказывает огромное влияние на здоровье – как в общем, так и на здоровье глаз в частности. «AMD, катаракта и даже глаукома могут быть вызваны тем, что мы едим. Существуют, конечно, и другие факторы риска – возраст, пребывание на ярком свету, курение, лишний вес. Но сравнительно небольшие изменения в диете в пользу фруктов, овощей и орехов могут отсрочить начало таких заболеваний по крайней мере на 20%», – убежден проф. Grierson.

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