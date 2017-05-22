Украина снова будет просить средства на борьбу с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией

Украина подаст запрос в Глобальный фонд на выделение средств для борьбы с туберкулезом и СПИДом.

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Как сообщили в Минздраве, в течение последних 4-х лет смертность от ВИЧ в Украине снизилась на 11%.

В прошлом году увеличено государственное финансирование программы противодействия ВИЧ / СПИДа на 133%. Финансирование программы АРТ увеличено в 2,3 раза. Это позволит охватить лечением до 101 000 ВИЧ-положительных пациентов.

Также Национальный совет утвердил запрос Украины в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на сумму 119 480 799 долларов США по поддержке в 2018-2020 годах программы противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции СПИДа.

Стратегическими направлениями запроса в Глобальный фонд, прежде всего, является согласованность с процессом реформирования системы здравоохранения, внедрение международных стратегий борьбы с ВИЧ-инфекцией 90-90-90 и END-TB.

Уже 23 мая запрос Украины будет подан на рассмотрение в Глобальный фонд.

Всего с 1987 года в Украине официально выявлено более 303 тысяч случаев ВИЧ-инфекции.

Украина до сих пор остается среди лидеров в Европе по темпам инфицирования ВИЧ. В 2016 году зарегистрировано 15 245 новых случаев заболевания.

Сегодня система здравоохранения должным образом не отвечает потребностям пациентов. Поэтому они не достаточно заботятся о здоровье, обращаются к врачу крайне поздно.