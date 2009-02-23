Фаствуд приводит к инсульту

В США ученые провели исследование, в ходе которого была установлена связь между частотой ишемических инсультов в определенном районе и количеством ресторанов быстрого питания в нем.

Как сообщает Medportal.ru, исследователи взяли данные о 1 247 случаях ишемических инсультов в штате Техас с 2000 по 2003 годы и сопоставили с данными о закусочных в этой местности. Оказалось, что в районах с наибольшей концентрацией ресторанов быстрого питания инсульты случались на 13 процентов чаще. При этом выяснилось, что строительство новой закусочной увеличивает частоту инсультов среди местных жителей примерно на 1 процент.

Авторы исследования делают такой вывод: чем больше в районе ресторанов фастфуд, тем выше частота инсультов в данной местности, что может быть прямым следствием питания в закусочных. В то же время, отмечают исследователи, популярность этих ресторанов может быть одним из признаков неудовлетворительного состояния здоровья жителей. По мнению автора исследования Льюиса Моргенштерна, профилактические программы необходимо внедрять в первую очередь в тех районах, где концентрация закусочных наиболее высока.

Интерновости.ru