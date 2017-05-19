С начала года на водоемах страны погибли 186 человек, из них 9 детей

С начала года на водоемах страны уже погибло 186 человек, из которых 9 детей.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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«Отправляясь на рыбалку или на отдых до прудов, озер, рек граждане иногда пренебрегают элементарными правилами безопасности и в результате увеличивают печальную статистику погибших. Особую актуальность эта проблема приобретает в преддверии летних каникул, когда у детей появляется больше времени на досуг. Купальный сезон еще даже не начался, а спасатели уже фиксируют случаи гибели людей на водных объектах», - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что при этом спасены 220 человек, в том числе 42 ребенка.

Специалисты Службы спасения призывают граждан соблюдать правила безопасности во время пребывания на местных водоемах, и приучать к этому детей.

«Не разрешайте детям самим играть возле рек или озер и внимательно следите за их действиями во время отдыха на водных объектах. Помните, что пренебрежение правилами безопасности во время пребывания на водоемах может стать причиной трагических последствий. Заботьтесь о своей безопасности, и в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101», - призывают спасатели.