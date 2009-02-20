Одиночество является особенностью мозга

Исследование, представленное на симпозиуме «Социальные эмоции и мозг», впервые коснулось использования функционального магнитно-резонансного отражения для изучения связи между социальной изоляцией (или одиночеством) и мозговой деятельностью.

Исследователи нашли, что полосатое тело мозга (ventral striatum) — область, связанная с удовольствием более активна у социально активных людей, чем у одиноких во время просмотра фотографий. Напротив, височно-теменная область, связанная с проявлением интереса к человеку почти неактивна у одиноких.

«Смиряясь с чувством социальной изоляции, одинокие люди ориентированы на поиск удовольствий в несоциальных сферах», - прокомментировал Джон Качиппo, профессор из университета психологии.

Полосатое тело является ключевой частью мозга, которая активизируется с помощью первичных наград, такие как пища, а также вторичные наград, такие как деньги. Социальные вознаграждение и чувство любви также могут активизировать эту область.

Качиппо, ведущий эксперт по изучению одиночества, показал, что оно подрывает здоровье в той же мере, как и курение. Примерно каждый пятый американец страдает от этого чувства.

В данном исследовании приняли участие 23 студентки, у которых ученые с помощью тестов определили уровень одиночества. Подвергая участниц исследованию методом функционального магнитно-резонансного отражения, им показали приятные (счастливые люди, деньги) и неприятные (ссоры людей) картинки.

Полосатое тело мозга одиноких женщин не должно было проявлять активность при просмотре «приятных» фотографий. Также ученые предполагают, что одиночество является результатом снижения механизма вознаграждения, в результате чего человек не получает удовольствие от социальных контактов.