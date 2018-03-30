Чем полезен шоколад?

Сегодня не умолкают разговоры о пользе шоколада. Появляется все больше косметических препаратов на его основе.

Практически всем нравится шоколад, но большинство ограничивает его употребление, побаиваясь, что он вреден для фигуры, кожи и здоровья. Оказывается, что в умеренных дозах этот продукт является необходимым для организма.

Шоколад способен улучшить настроение. Люди, которые постоянно употребляют его чувствуют себя более счастливыми и меньше страдают от стрессов и депрессий, в отличие от тех, кто отказывает себе в нем.

Аромат шоколада снимает усталость и раздражение, а чашка горячего какао возобновляет эмоциональное равновесие.

Шоколад является прекрасным стимулятором сексуальной активности. Все благодаря двум элементам, которые он содержит: фенилетиламину и триптофану. Первый производится организмом в период влюбленности. Второй стимулирует выработку серотонина (гормон счастья), а потому появляются позитивные эмоции, эйфория, возвышенность и возбужденность.

Какао-бобы обеспечивают организм биологически активными элементами. Они содержат витамины В1, В2, РР, провитамин А, калий, натрий, железо, кальций, растительные протеины и фитостерин. В какао-бобах есть витамин F, который дает обновляющее и омолаживающее действие. Благодаря этому витамину возобновляются мембраны клеток. Флавоноиды, которые также содержатся в какао-бобах нормализуют давление и снижают уровень холестерина в крови. Но все эти вещества есть в черном шоколаде с высоким содержанием какао-бобов. В белом и молочном они почти отсутствуют

Употребление шоколада предупреждает развитие злокачественных опухолей и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Этот продукт помогает организму лучше усваивать сахар, то есть имеет антидиабетическое действуе. Какао содержит натуральный антиоксидант — полифенол, он препятствует возникновению свободных радикалов и преждевременному старению.

Японские ученые заверяют, что шоколад способен защитить от кариеса. Оболочка какао-бобов содержит антибактериальные вещества, которые замедляют процесс разрушения зубной эмали.

Какао-бобы используют и в косметике. Вещества, которые в них содержатся положительно влияют на кожу. Много косметических линий выпускают средства по уходу за кожей, волосами и ногтями с экстрактом шоколада

Особенную популярность приобрели шоколадные массажи и обертывания. Эти процедуры обогащают кожу минеральными веществами, улучшают кровообращение. Они улучшают работу лимфатической системы, выводят токсины и шлаки из организма, расщепляют жировую ткань. Дерматологи считают, что шоколадные обертывания замедляют процессы старения кожи. Но они противопоказаны тем, у кого индивидуальная чувствительность к шоколаду.

Шоколадный массаж — настоящее удовольствие, прекрасная релакс-процедура — говорит Оксана Ключан, массажист-косметолог салона «Фаворит». Эта процедура увлажняет и тонизирует кожу. Благодаря кофеину и танину вырабатываются гормоны радости — эндорфины. Шоколадный массаж является расслабляющим и, возможно, самим чувственным из всех видов массажа. Составные компоненты смеси для массажа — масла какао, миндальное и виноградных косточек. Рекомендуется курс — 10 сеансов, 2-3 разы в неделю, три раза в год. Этого будет достаточно, чтобы кожа обогатилась всеми необходимыми минералами — кальцием, калием, магнием.

Побаловать себя шоколадными косметическими процедурами можно и дома. Все что нужно для этого — 300 г натурального порошка какао. Залейте его двумя литрами горячей воды. Полученную смесь добавьте в ванну. После такой процедуры улучшиться тургор кожи, и она станет приятной на ощупь.

Екатерина Варич