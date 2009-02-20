На счета проекта «Детская больница будущего» поступило свыше 97 млн. грн.

Международный благотворительный фонд «Украина 3000», благотворительный фонд «Детская больница будущего», Государственное управление делами и Министерство здравоохранения Украины провели пресс-конференцию на тему: «Состояние реализации проекта по созданию и строительству Всеукраинского центра здравоохранения матери и ребенка – «Детской больницы будущего»: успехи и проблемы».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Международного благотворительного фонда «Украина 3000».

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ, руководитель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК, председатель наблюдательного совета фонда «Детская больница будущего» Андрей МИРОШНИЧЕНКО и председатель правления фонда «Украина 3000» Александр МАКСИМЧУК.

Участники конференции проинформировали о ходе реализации проекта «Детская больница будущего». В частности, А.МИРОШНИЧЕНКО рассказал об основных этапах введения проекта, остановившись на выборе Генерального проектировщика и проведении проектных работ.

Он напомнил о том, что в марте 2007 года Фонд «Детская больница будущего» и ГУД заключили Договор о сотрудничестве по строительству и оснащению больницы. В соответствии с настоящим документом, фонд «Детская больница будущего» отвечает за проектирование больницы, утверждает ее медицинскую задачу, оснащает больницу и обучает специалистов, которые будут в ней работать, а ГУД осуществляет процесс строительства. А.МИРОШНИЧЕНКО сообщил, что для ускорения начала строительства Фонд «Детская больница будущего» и ГУД решили внести изменения в договор 2007 года. В соответствии с ними, сразу после закрепления земельного участка, получения документов по землепользованию и окончания проектных работ фонд «Детская больница будущего» начинает «нулевой цикл» строительства (фундамент) и финансирует его из собственных средств, не ожидая государственного финансирования. (УНИАН: сегодня, 19 февраля, Киевсовет принял решение предоставить больнице «Феофания» земельный участок площадью 10,77 гектара для строительства Всеукраинского центра здравоохранения матери и ребенка - «Детская больница будущего» - по улице Академика Заболотного, 21 в Голосеевском районе Киева).

А.МИРОШНИЧЕНКО сообщил, что на счета Благотворительного фонда «Детская больница будущего» с конца 2006 года и по сей день от физических и юридических лиц поступило 97 567 037 гривен. Пока на всех счетах фонда находится 99 961 966 гривен. За это время были начислены проценты по депозитам в сумме 18 910 000 гривен. На выполнение проекта израсходовано 16 515 000 гривен, подавляющая часть которых – около 15 миллионов – израсходованы на проектные и изыскательские работы. Он подчеркнул, что расхождение между суммой задекларированных средств – свыше 262 миллионов гривен – и имеющейся суммой является результатом взятых на себя определенными благотворителями обязательств, которые по различным причинам не выполнены или еще подлежат выполнению, в соответствии с заключенными договорами.

Также председатель наблюдательного совета фонда «Детская больница будущего» сообщил о передаче Государственному управлению делами пакета проектной документации, необходимой для дальнейшей реализации проекта.

В свою очередь, И.ТАРАСЮК объявил о создании в составе клинической больницы «Феофания» Всеукраинского центра здравоохранения матери и ребенка. «Мы отдаем часть площадей больницы «Феофания», чтобы уже в ближайшее время дети имели возможность проходить обследование, а также проходили определенные лечебные мероприятия по проработке технологий и методов, которые будут использоваться в «Детской больнице будущего», – подчеркнул руководитель ГУД.

В.КНЯЗЕВИЧ назвал проект «Детской больницы будущего» «знаковым для системы здравоохранения Украины, который должен нести в себе идеологию будущего». Он подчеркнул, что «Детская больница будущего», – самый сложный медицинский проект, который когда-либо выполнялся в Украине. «Хотелось бы, чтобы такие проекты были своего рода локомотивами и двигали всю систему здравоохранения вперед», – сказал министр.

По его словам, строительство Всеукраинского центра здравоохранения матери и ребенка на территории «Феофании» превратит ее в мощный центр, который сможет обеспечивать лечением взрослых и детей, предоставлять диагностические услуги на современном уровне. «Таким образом, мы сможем превратить «Феофанию» не только в лечебно-диагностический, но и в учебный центр, базу для всей Украины», – сказал он. «Этот проект нужен для Украины, и я думаю что мы с вами будем свидетелями того, что он будет осуществлен», – подчеркнул министр здравоохранения.

А.МАКСИМЧУК отметил, что, кроме программы «детская больница будущего», фонд «Украина 3000» вводит в сферу детской медицины целый ряд программ и проектов. Он сообщил, что за последние три года по этим программам Фонд вместе с партнерами оказал благотворительную помощь на общую сумму свыше 42 миллионов гривен. А.МАКСИМЧУК выразил благодарность всем благотворителям, которые поддерживают деятельность Фондов «Украина 3000» и «Детская больница будущего».

Также председатель правления фонда «Украина 3000» призвал представителей СМИ осторожно относиться к неправдивой информации, с которой выступают некоторые политики. По его словам, распространение непроверенных данных может дискредитировать не только работу отдельных благотворительных организаций, но и благотворительность вообще. «Многие СМИ являются нашими партнерами, – сказал А.МАКСИМЧУК. – Мы всегда открыты к общению с прессой и готовые предоставить любую информацию».

Во время пресс-конференции журналистам была продемонстрирована 6-минутная видеопрезентация, которая представляла отдельные архитектурные решения «Детской больницы будущего».