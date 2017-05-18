"БПП" считает, что законопроекты по медицинской реформе следует доработать

Фракция «Блока Петра Порошенко» предлагает создать экспертный совет для доработки законопроектов, необходимых для запуска медицинской реформы в Украине.

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Об этом заявил народный депутат фракции Сергей Березенко сегодня на брифинге в Верховной Раде, сообщает пресс-служба «БПП».

По его словам, фракция выступает за невключение в повестку дня пакета медицинских законов, которые были внесены Кабинетом министров.

«Те четыре закона, которые были внесены сегодня, не позволяют нам в полной мере раскрыть вопросы реализации медицинской реформы и, очевидно, будут провалены как комитетом, так и не пройдут в сессионном зале. Проваливание таких важных законов приведет к тому, что их нельзя будет рассмотреть в течение этой сессии, а это означает, что мы отбросим реализацию медицинской реформы на осень. Это – недопустимо», - напомнил Березенко.

Он отмечает, что экспертный совет фракции «БПП» предложил Министерству здравоохранения создать на базе политической силы и фракции рабочую группу с привлечением всех соответствующих министерств – Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства здравоохранения, Министерства социальной политики и доработать в течение ближайших 2-3 недель эти законы таким образом, чтобы они прошли все комитеты, имели поддержку в сессионном зале и принятием этих 4 законов была запущена медицинская реформа в Украине.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 мая, Верховная Рада не включила в повестку дня сессии ни один законопроект, который касается реформирования сферы здравоохранения. Депутаты не поддержали включение ни правительственных, ни депутатских законопроектов по этой тематике.

За их включение было лишь около 200 голосов при необходимых 226, а за некоторые законопроекты не было даже 170 голосов.