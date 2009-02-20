В Днепропетровске открыта первая больница с вертолетной площадкой

Сегодня председатель Днепропетровской областной государственной администрации Виктор БОНДАРЬ и председатель областного совета Юрий ВИЛКУЛ открыли после реконструкции Днепропетровскую районную больницу, оборудованную площадкой для вертолета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА.

Это первая районная больница области, где ежедневно будет дежурить вертолетный экипаж, который за считанные минуты может доставить больного на вертолете в специализированное областное лечебное заведение.

В то же время в районной больнице можно получить весь спектр качественной лечебной помощи, в частности экстренной.

Реконструкция больницы продолжалась 6 месяцев за счет 10 млн. грн. из областного бюджета и 1,7 млн. грн. - из бюджета Днепропетровского района.

По заказу Главного управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации за средства государственного бюджета приобретено оборудование на сумму 835 тыс. грн.

Реконструкция Днепропетровской районной больницы осуществлена в рамках программы подготовки региона к проведению футбольного чемпионата Евро-2012.