В Виннице открыто отделение интенсивной терапии новорожденных

В Виннице сегодня введено в эксплуатацию реконструированное отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных областной детской больницы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам внутренней политики по делам средств массовой информации и связей с общественностью Винницкой областной государственной администрации.

Реконструкция отделения обошлась в 1 млн. грн., еще 4 млн. грн. было израсходовано на приобретение медицинского оборудования.

Отделение оборудовано двумя высокочастотными установками вентиляции легких для младенцев, а также 20 кювезами (инкубаторы для выхаживания ребенка весом от 500 грамм), лампами фототерапии для младенцев, 12 неонатальными столами (реанимационное место для младенцев).

Справка УНИАН. Впервые это отделение было открыто в 2001 году на шесть коек. В январе 2004 года количество реанимационных коек для новорожденных было увеличено до девяти. На сегодняшний день коечный фонд отделения составляет 12 кроватей.