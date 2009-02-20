Специалисты из Великобритании установили, что от того, в какое время года родился ребенок, может зависеть его будущее здоровье. Особенно это заметно среди детей, появившихся на свет летом.

Оказывается, у детей, рожденных в солнечные месяцы, более крепкие кости, чем у тех, чей день рождения зимой или весной. Более того, "летние" дети в среднем выше, чем "зимние".

Как уже неоднократно было доказано, летние солнечные лучи способствуют выработке витамина D в организме человека. Будущие мамы насыщают этим витамином не только свой организм, но и организм малыша. В результате дети рождаются с более крепкими костями.

Такие выводы учеными были сделаны в результате наблюдения за 1700 детьми, рожденными в разные времена года.

Напомним, что суточная доза витамина D для беременной женщины составляет 10 микрограмм.

Passion.ru