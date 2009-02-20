Три чашечки кофе в день снижают угрозу инсульта

Три чашечки кофе в сутки на 20 % сокращают угрозу инсульта. К такому выводу пришла научная группа из Мадридского автономного университета в ходе масштабных исследований, непрерывно продолжавшихся 24 года. Об их результатах сообщает лондонская газета "Дейли мейл".

Издание отмечает, что это открытие стало полной неожиданностью даже для самих ученых, так как традиционно считалось, что кофе способен вызывать увеличение кровяного давления и тем самым усиливать риск инсульта. Однако тщательные исследования поставили под сомнение данный взгляд на кофе.

Испанские специалисты сейчас утверждают, что кофе обладает свойством снижать опасность инсульта, информирует ИТАР-ТАСС. Правда, по их мнению, это не связано с содержащимся в напитке кофеином.

Как отметила руководитель работ профессор Эстер Лопез-Гарсия, позитивно на сосудистую систему человека влияют, видимо, находящиеся в кофе другие активные химические вещества - антиоксиданты.

Izvestia.ru