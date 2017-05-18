Дети-сироты будут иметь право на квартирный учет по месту регистрации переселенцев

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, и лиц из их числа (№5045).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 254 народных депутата из 373, зарегистрированных в сессионном зале.

В Жилищном кодексе Украинской ССР законопроектом устанавливается, что дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, достигшие 16 лет, а также лица из их числа принимаются соответствующими органами местного самоуправления на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту их происхождения или жительства до устройства в семьи граждан, учреждения для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения; по месту учета внутренне перемещенных лиц (в случае пребывания на таком учете).

Вместе с тем, в законе "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской попечения" определяется, что дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, достигшие 16 лет и состоящие на учете внутренне перемещенных лиц, в случае отсутствия у них жилья, имеют право зачисляться на квартирный учет и социальный квартирный учет по месту учета внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, изменения вносятся в законы "Об охране детства" и "О жилищном фонде социального назначения".