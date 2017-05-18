С начала года в украинских тюрьмах изъято 42,5 кг наркотиков

За 4 месяца 2017 года совместно с правоохранительными органами было раскрыто 735 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в учреждениях пенитенциарной системы.

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Как сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины, всего было изъято 42,5 кг наркотических средств.

"Около 150 раз перебрасывали через забор, около 130 случаев изъятия в посылках, 100 случаев в передачах, еще 20 раз пытались пронести наркотические средства через КПП. Менее популярные способы - во время свиданий, после прибытия из изоляторов временного содержания, других учреждений пенитенциарной системы и судебных заседаний", - отметили в ведомстве.

По данным Минюста, всего в учреждениях пенитенциарной системы отбывают наказание за правонарушения,связанные с незаконным оборотом наркотиков, 7100 человек, около 2 тыс. - склонны к распространению наркотиков.

"По линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков поступило чуть менее 2 тыс. инициативных сообщений, третья часть из которых получила подтверждение", - сообщают в Минюсте.