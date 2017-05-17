ВР не смогла назначить парламентские слушания о демографическом кризисе в Украине

Верховная Рада Украины не смогла приняли проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Демографический кризис в Украине: причины, последствия и пути преодоления" (21 июня 2017 года) (№6349).

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта постановления проголосовали 156 из 325 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко отметила, что парламент еще сможет вернуться к этому вопросу.

Проектом постановления предполагалось провести 21 июня в зале пленарных заседаний Верховной Рады парламентские слушания на тему: "Демографический кризис в Украине: причины, последствия и пути преодоления".

Кабинет министров Украины, согласно постановлению, должен до 21 мая подготовить и подать в ВР необходимые информационно-аналитические и справочные материалы по тематике парламентских слушаний и конкретные предложения к проекту их рекомендаций, а также определить докладчиков по данному вопросу.

Комитет ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма с привлечением представителей центральных и местных органов исполнительной власти, научных учреждений и общественных организаций должен осуществить соответствующие мероприятия по организационному и методическому обеспечению проведения парламентских слушаний.

Предполагается также пригласить для участия в парламентских слушаниях представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных учреждений, представителей общественности.

Как отмечается в пояснительной записке, только за прошлый год численность населения Украины уменьшилась на 176 тыс. человек и, по данным Госстата, на 1 января 2017 года составляла 42 млн 584,5 тыс. человек".