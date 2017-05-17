Дети переселенцев из Крыма и востока Украины будут питаться бесплатно: в закон внесены изменения

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений к некоторых законов Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц (№ 3459-1).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение со второй попытки проголосовали 226 народных депутатов из 347, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом в законе "О дошкольном образовании" устанавливается, что грудным детям и детям второго года жизни, которые входят в состав малообеспеченных семей, грудным детям и детям раннего возраста, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы или имеют статус внутренне перемещенных лиц, за счет государства гарантируется обеспечение детским питанием в порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины.

Сейчас в соответствующем положении о детях со статусом внутренне перемещенных лиц речь не идет. Соответствующие изменения вносятся и в закон "О детском питании".

Также в законе "Об общем среднем образовании" предлагается установить, что дети из числа внутренне перемещенных лиц, обучающихся в общеобразовательных учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности, обеспечиваются бесплатным питанием в порядке, установленном Кабмином.

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В законе "О профессионально-техническом образовании" также учитывается вопрос организации питания детей из числа внутренне перемещенных лиц.

Одновременно и в сам закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" предлагается добавить норму, согласно которой дети из числа внутренне перемещенных лиц, обучающиеся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности, обеспечиваются бесплатным питанием в порядке, установленном правительством.