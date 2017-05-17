Сегодня ВР рассмотрит вопросы защиты прав ребенка

Среди вопросов - защита жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос ратификации ряда международных соглашений и защиты прав ребенка. Читайте такжеНаставничество планируют определить формой подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни Как передает корреспондент УНИАН, в частности, планируется рассмотреть соглашение между правительствами Украины и Хорватии об экономическом сотрудничестве. Среди вопросов, касающихся защиты прав ребенка, - обеспечение бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц и защита жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

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