Сегодня ВР рассмотрит вопросы защиты прав ребенка
10:12, 17 мая 2017Страна
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Среди вопросов - защита жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Сегодня ВР рассмотрит вопрос ратификации ряда международных соглашений и защиты прав ребенка / Фото: Штаб Рината Ахметова
Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос ратификации ряда международных соглашений и защиты прав ребенка.
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Как передает корреспондент УНИАН, в частности, планируется рассмотреть соглашение между правительствами Украины и Хорватии об экономическом сотрудничестве.
Среди вопросов, касающихся защиты прав ребенка, - обеспечение бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц и защита жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
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