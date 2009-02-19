Чипсы повышают риск сердечных заболеваний

Исследование, проведенное Мариком Наружвичем из Польши, полагает, что акриламид в продуктах питания повышает риск сердечных заболеваний.

Раньше данное вещество связывалось с повышенным риском раковых заболеваний и расстройствами нервной системы.

На протяжении четырехнедельного исследования участники питались чипсами, получая 157 микрограммов акриламида ежедневно. Такая диета привела к изменениям уровня окисленного липопротеина низкой плотности, маркеров воспаления и антиоксидантов, помогающих выводить акриламид из организма – что в совокупности повышает риск сердечных заболеваний.

Ученые настаивают на долговременном исследовании, при котором участники будут потреблять по 20-30 микрограммов акриламида.

Американское правление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами будет наставить на уменьшении содержания акриламида в пище. Также рекомендуют людям сокращать потребление чипсов и картошки фри, заменяя их более здоровой пищей.

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