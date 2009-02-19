Как прекратить опаздывать

По мнению психологов, от привычки опаздывать избавиться нельзя – ее только можно изменить или заменить. Опоздание как лишний вес: полностью перестроить свою конституцию невозможно, но, придерживаясь диеты и разумных правил питания, нетрудно держать себя в форме. Подойдите к проблеме комплексно: дело не в опозданиях, а в правильной организации рабочего времени. Попробуйте «перекодировать» негативную ситуацию в позитивную.

Используя техники сталкинга (перераспределение приоритетов), любую привычку можно «обезоружить», удалив всего один из ее элементов. Мысленно представьте предстоящую встречу, приход на работу, свидание и пр. Нафантазируйте, что это очень ценно и приятно, что за это вас похвалят. Если работа выгодная, а встреча нужная – проще «влюбить самого себя» в обстоятельства.

Обозначьте приоритеты. Попытайтесь выяснить, что заставляет вас опаздывать. Иногда мы не успеваем к сроку, потому что неправильно рассчитываем время, переоцениваем собственные возможности и ставим перед собой слишком много задач. Если у вас всегда много дел, не пытайтесь втиснуть новые в слишком напряженный график. Уясните для себя, что вы не можете сделать все сразу и выберите то, что важнее на данный момент.

Рассчитайте время. Постарайтесь, рассчитывая время на дорогу, вводить некоторый временной запас на непредвиденные обстоятельства. Если вы отводите слишком мало времени на выполнение определенных задач, разбейте проблему на ряд этапов и прикиньте, сколько времени потребуется на преодоление каждого из них. Самое простое, что вы можете сделать, - перевести наручные часы на пять-десять минут вперед. Психологически вы будете опережать события, жить на пять минут раньше окружающего мира.

Будьте реалистичнее. Договариваясь о встрече в офисе, не назначайте, если возможно, фиксированное время. Скажите, что придете не ровно в 15.00, а в интервале от двух до трех. Назначайте встречи в местах, удобных для ожидания,- в кафе, парках, в крайнем случае, в метро - на тех станциях, где есть скамейки. Не заставляйте человека мерзнуть на морозе. Это – неуважение к другу или партнеру.

Постарайтесь «загладить» вину. Если вы подчиненный, приготовьтесь к тому, что искупать свое упущение придется кропотливым трудом, выполнением повышенных обязательств. Только в этом случае, возможно, начальство будет к вам благосклонно. Если вас еще плохо знают, извиняйтесь, а затем сразу хватайтесь за работу, пишет Правда.ру.

Не забывайте про чувство юмора (в пределах разумного!). В конце концов, чтобы постоянно не изводить себя самобичеванием, с юмором относитесь к тому, что вы «любите задерживаться». Назначая встречу, заранее извинитесь. Скажите, например: «Прошу вас, обязательно дождитесь меня. Боюсь, я могу задержаться, так как поеду издалека». Или сошлитесь на плохую работу транспорта, дорожные пробки на дорогах, снегопад, землетрясение. Да мало ли что может задержать делового человека!

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