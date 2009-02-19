Правильный интерьер поможет справиться с депрессией

Украшение интерьера поможет справиться с зимней депрессией, считают специалисты. Яркие краски и освещение - это эффективный способ взбодриться и улучшить настроение. Притом исследования показывают, что выбор цвета интерьера говорит о многих качествах личности.

К примеру, насыщенные тона красного, бордового и темно-синего говорят о высокой самооценке и сильном характере. Более светлые цвета свойственны жизнерадостным и легким в общении людям.

Декорирование всего лишь одной стены комнаты может поднять настроение и придаст стильный и современный вид вашему жилищу.

Воспользуйтесь простыми советами дизайнеров и подберите то, что подойдет именно вам. Во-первых, необходимо помнить, что замкнутые пространства можно визуально расширить, используя яркие оттенки. Например, ярко-красный и жизнерадостный желтый цвета сделают коридор более светлым и просторным.

Простое и довольно интересное решение - выбрать для всей комнаты более спокойный цвет, а затем добавить большие геометрические фигуры на стены теплого оранжевого оттенка. И не бойтесь экспериментировать с цветом. Зимой организму так не хватает ярких и теплых красок.

Во-вторых, можно повесить на стену полочки нейтрального цвета - например, белого. Стильные вещи или картины сделают дом неповторимым, и жизнь заиграет новыми красками.

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