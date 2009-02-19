Могут ли томаты предотвратить появление морщин?

Может быть то, что люди называют "источник молодости" находится у нас под носом? Существует теория что молекулы, дающие некоторым продуктам их цвет, способны противостоять процессу старения. Похоже, эти вещества обладают свойствами антиоксидантов. Они могут играть ключевую роль в борьбе со старением. Стареть - это не просто становиться старше. Основные симптомы старения вызываются нестабильными молекулами, которые называются свободными радикалами. Они образуются в ответ на ультрафиолетовое излучение солнца, курение и загрязнение внешней среды. Когда их накапливается слишком много, они разрушают клетки организма: белки, жиры и ДНК. Здесь-то и могут возникнуть потенциальные проблемы со здоровьем.

Свободные радикалы наносят серьезный урон здоровью человека. Каждый день в любой части организма они разрушают клетки. По мере старения этот урон накапливается, ухудшается состояние человеческого тела, рассудка. Все - от морщин до сердечных болезней частично вызвано деятельностью свободных радикалов.

Здоровый организм производит антиоксиданты, помогающие нейтрализовать свободные радикалы. Антиоксиданты, находящиеся в пище, тоже работают на благо организма. Молекулы, дающие продуктам цвет, так же нейтрализуют вредные свободные радикалы и помогают защищать организм. Английские ученые решили проверить эту теорию и начали с пигмента, который дает томатам их ярко-красный цвет. Чтобы узнать, действительно ли томаты способны защитить кожу от ультрафиолетового излучения, они провели эксперимент. Им понадобилось 36 тюбиков томатной пасты на человека, специальная машина обжигающая кожу ультрафиолетом и 23 добровольца.

Эти люди добавляли томаты в свой рацион питания в течении 3 месяцев, чтобы проверить повлияет ли это на восприимчивость их кожи к солнцу. Вещество, которое придает томатам их насыщенный красный цвет называется ликопином. Он содержится во многих фруктах и овощах оранжевого и красного цвета. Но больше всего его в томатах. В человеческом организме ликопин, попадая в клетки кожи, защищает ее от свободных радикалов, нейтрализуя их действие, прежде, чем они смогут повредить коже. Солнце вредно из-за ультрафиолета, проникающего вглубь кожи и наносящего вред ДНК. Все это ускоряет старение и повышает риск заболевания раком кожи. В начале эксперимента добровольцев облучали ультрафиолетом разной интенсивности, вызывая несильные ожоги. Затем в течении 3 месяцев они ежедневно принимали в пищу по 55гр томатной пасты в день. Через 3 месяца людей вновь подвергли ультрафиолетовому облучению. Смогли ли томаты понизить восприимчивость кожи к солнечному излучению?

Сравнение результатов показало удивительный результат: облучение наносило коже вреда на 30% меньше. За 3 месяца помидоры повысили способность защищаться от ультрафиолета на 1/3. 55 гр томатной пасты в день могут улучшить естественный уровень защиты кожи от солнца. Почему в пищу была предложена томатная паста, а не свежие плоды? Учеными доказано, что лучшими источниками ликопина являются томатная паста и томатное пюре, т.к. содержат ликопина в 5 раз больше, чем свежие помидоры.

Однако, несмотря на помощь томатов в защите от солнца, при длительном пребывании на солнце, необходимо пользоваться также солнцезащитными средствами компании NSP.

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