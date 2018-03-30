Главный онкогинеколог Украины Людмила Воробьева: Рак на ранней стадии излечивается в 100 процентов случаев

В рамках информационной кампании по проекту «Рак излечим» благотворительный фонд Рината Ахметова предоставляет эксклюзивное интервью с главным онкогинекологом Украины профессором Людмилой Ивановной Воробьевой: о проблеме онкологической заболеваемости, онкологической патологии, симптомах и методах диагностики и лечения, психологическом факторе.

Ежегодно в Украине выявляют около 160 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, из них 16 тысяч – онкогинекологическая патология. Онкопатология характеризуется высокой заболеваемостью и высокими показателями смертности до года с момента установления диагноза. В одной трети случаев рак выявляют в запущенном состоянии. О проблемах онкогинекологической отрасли рассказывает главный онкогинеколог Министерства здравоохранения Украины, профессор Людмила ВОРОБЬЕВА.

Людмила Ивановна, насколько актуальна проблема онкологической заболеваемости в мире и в Украине в частности?

Самая распространенная локализация онкологического заболевания в мире - это рак легких. Ежегодно выявляют около миллиона случаев. На втором месте - рак желудка, снижение его уровня свидетельствует о повышении культуры питания общества. Далее, опухоли печени. Это - проблема развивающихся стран, заболеваемость составляет 77 % и имеет прямую зависимость от роста вирусных гепатитов. Кстати, Украина четко подпадает под эту ситуацию. На четвертом месте в общей структуре онкологической заболеваемости - рак предстательной железы, который имеет 3% ежегодный прирост. Это тоже большая проблема. Во всем мире растут показатели рака кожи, что составляет 25 % всех онкологических заболеваний. Тревожны показатели в развивающихся странах повсеместного роста рака молочной железы. Например, в странах бывшего СССР он занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости женщин и является основной причиной смерти 40-50 летних женщин.

Если говорить о ситуации в Украине, то ежегодно выявляют около 160 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, из них 16 тысяч – онкогинекологическая патология. И почти около 100 тысяч умирает ежегодно вследствие злокачественных заболеваний. Относительно онкогинекологических заболеваний, то тут ситуация чрезвычайно сложная и характеризуется высокой заболеваемостью и высокими показателями смертности до года с момента установления диагноза. В одной трети случаев рак выявляют в запущенном состоянии.

Наша страна и тут занимает печальное лидерство?

Нельзя сказать, что в Украине самые высокие показатели онкологической заболеваемости, рака шейки матки (РШМ), например, составляет 19,6% на 100 тысяч населения, это высокий, но не самый худший показатель. Среди европейских стран самый высокий уровень заболеваемости РШМ в Румынии, высокий в Литве.

Какое значение имеет раннее выявление онкологической патологии?

Конечно же, для любого заболевания ранняя диагностика имеет ключевое значение в дальнейшем лечении, особенно в онкологии. Известный факт, что злокачественные опухоли, выявленные на ранней стадии, а тем более при современных возможностях медицины, излечимы. То есть эффективность лечения в онкологии напрямую зависит от ранней диагностики. Нельзя говорить, что онкология проблема только онкологов. Каждый из нас должен осознавать, что здоровье это самое ценное, что ты обязан беречь его, так как должен растить детей, заботиться о стареющих родителях. Ежегодные профилактические осмотры - это залог выявления предопухолевых заболеваний и своевременного их излечения.

Показатель летальности до года является интегральным показателем профилактической работы, составляет 20,1,% то есть каждая пятая онкогинекологическая больная умрет до года, излечить ее нельзя, она умрет. А если говорить о раке шейки матки, то это визуальная форма рака, которую можно увидеть и излечить в начальной стадии в 100% случаев.

В Национальном институте рака есть кабинет патологии шейки матки, в котором мы оздоровили более 100 женщин, у которых был диагностирован рак шейки матки. Они были излечены даже без госпитализации. Сейчас это здоровые женщины, которым снят диагноз рака, многие из них уже родили детей. Эти женщины ходят среди нас.

В нашем обществе не принято говорить вслух о перенесенном онкологическом заболевании, как о чем-нибудь постыдном, даже, если лечение было успешным.

Да, это действительно так, мы можем говорить о перенесенном инфаркте, но никто не скажет, что он перенес онкологическое заболевание. Вместе с тем, в Америке в телепередачах женщины открыто рассказывают об этой проблеме, в глянцевых журналах известные люди открыто говорят о перенесенном заболевании. У нас проблема замалчивается.

В развитых странах профилактические знания прививают с ранних лет: женщина, начавшая половую жизнь, обязана пройти тест - ПАП-мазок, или цитологический скрининг, т.е. мазок из шейки матки на атипические клетки. Выявленную дисплазию эпителия шейки матки, то есть предрак, соответствующими методами лечат. Проблема эта решаема. Или другая ситуация: у женщины выявили кисту яичника. Гинеколог может наблюдать больную максимум три- четыре месяца. Сейчас есть много методов (ультразвуковое исследование, опухолевые маркеры), с помощью которых можно определить характер опухоли.

Может ли выявить это обыкновенное УЗИ?

Да, хороший специалист на современном аппарате может определить, что стенки кисты не гладкие, а имеются папиллярные разрастания, перегородки, то есть структура скорее опухолевая, чем кистозная и ее нужно оперировать, предварительно проконсультировавшись у онкогинеколога каким доступом, в каком объеме и в каком учреждении.

Кстати, одним из направлений работы онкогинекологов - Национального института рака – органосохраняющие операции, при которых, соблюдая радикализм, сохраняем репродуктивную функцию, т.е. женщины после наших операций могут рожать. Конечно, чем раньше выявлена болезнь, тем легче это сделать. И, наоборот, комбинированные расширенные операции, с участием урологов, проктологов, когда опухоль прорастает в соседние органы. Операции, которые требуют большого опыта и больших знаний.

Многие не идут к онкологу, потому что просто боятся, ведь рак ассоциируется со словом смерть...

К сожалению люди, обычно воспринимают диагноз рак, как приговор. Наверное, каждый из нас знает эту ситуацию или в своей семье, или в семьях знакомых. И конечно, кроме страха, другого понимания этой болезни в нашем обществе не существует. А, между прочим, аппендицит, диагностированный в первые сутки после приступа, это одна ситуация, а на четвертые сутки - больной может умереть, также как от запущенной формы рака.

В каких регионах страны самые высокие показатели онкологической заболеваемости?

Лидируют Южные области. Например, Одесса уже много лет на первом месте относительно показателей заболеваемости на рак шейки матки. Однозначно заболеваемость выше в больших городах - Киеве, Донецке, Днепропетровске. Там, где неблагополучная экологическая ситуация. Ниже статистика в Западных регионах. Многое зависит и от того, как регистрируются показатели. Наиболее важным показателем профилактической работы является смертность до года. Если выявленный больной умрет до года - это запущенность. И мы его упустили, и он себя. Если говорить об этом, то относительно рака шейки матки, лидеры - Крым, Луганск, по телу матки - Ивано-Франковск, Николаевская область.

На какие симптомы должна обратить внимание женщина, если ей может угрожать онкологический диагноз?

Большинству онкологических заболеваний предшествуют так называемые предопухолевые состояния. Это знают все, но ранние клинические симптомы могут быть одинаковы, как для доброкачественных заболеваний, так и для злокачественных. И поэтому, во избежание ошибок, есть специальные методы, с помощью которых можно выявить такую патологию. Но для этого нужно, чтобы больная сама пришла в кабинет к гинекологу.

В настоящее время лечение доброкачественных изменений шейки матки довольно актуальная проблема. Поскольку эти патологические изменения занимают 80 процентов всех изменений на шейке матки (это фоновые и предопухолевые заболевания). Довольно распространенное и известное заболевание - эрозия шейки матки (эрозия в переводе - нарушение целостности ткани). Под этим названием кроется целая серия всевозможных процессов. Например, дисплазия эпителия. А это уже предопухолевое состояние и оно требует особого отношения.

Ежегодно в Украине от рака шейки матки умирает более 2000 тысяч больных...

Да, это сложная проблема. Хотя на первом месте по заболеваемости стоит рак тела матки – не только в Украине, России, но и во многих других странах Европы и Америки.

Причина в том, что изменилась система профилактических осмотров, которая была хорошо поставлена в советское время. Женщина не могла пойти в отпуск без справки от гинеколога, и показатели онкологической заболеваемости значительно снизились. Сейчас же социальные проблемы затмили в сознании женщины мысли о своем здоровье. Она больше думает, как прокормить свою семью, чем о своем здоровье.

Кроме того, увеличились случаи выявления рака шейки матки у молодых женщин и даже юных.

Что способствует развитию онкологических болезней?

Этих факторов много - и культура питания, и вредные привычки, и экологическая ситуация, психологические факторы и, наконец, наследственность. Посмотрите, как много сейчас у нас полных женщин, это полнота нездоровая. Поскольку ожирение влечет за собой гипертоническую болезнь, сахарный диабет, а возможно и риск возникновения онкологического заболевания. Что касается стрессов, то положительных эмоций получаем значительно меньше чем следовало бы.

Какое значение имеет наследственность?

Роль наследственного фактора в онкологии несомненна. Из анамнеза мы обязательно выясняем, был ли рак в семье, и по какой линии - материнской, отцовской.

Причина развития рака ведь неизвестна до сих пор?

Но не для рака шейки матки. Тут причина - вирус паппиломы человека. В прошлом году немецкий ученый получил за это открытие Нобелевскую премию. Но ученые и раньше предполагали, что есть сексуальная причина и агент, который переносит это заболевание. Еще в конце 19 века, обследовав 10 тысяч монахинь, ученые не обнаружили ни одного случая рака шейки матки.

Сексуальное образование наши дети получают благодаря телевизору, пока нас нет дома. Есть данные, что 20 процентов 12-летних детей уже имеют сексуальный опыт, в 8 классе - 25 процентов. Как правило, это опыт отрицательный. Партнеры меняются и инфекция, которая была у одного, благополучно переходит к другим. И на несозревший эпителий матки попадает вирус и множество других инфекций. Возникает воспаление, оно усугубляется очередным контактом и, кстати, курением. К гинекологу обращаются поздно и в результате - рак шейки матки у 16-18 летних девочек. Но этого можно избежать.

Каковы Ваши прогнозы относительно роста, а может снижения онкологической заболеваемости?

К великому сожалению, как бы мы не строили нашу профилактическую работу, во всем мире ожидают рост онкозаболеваемости. Хочу заметить, что при том, что заболеваемость не снижается, но если говорить о раке шейки матки, то за последние три года ситуация стабилизировалась. Нас радует, что за последний год не увеличилась смертность больных, мы стали больше диагностировать ранние случаи, лучше лечить онкологических больных. Эта перспектива радует. Кстати, в Национальном институте рака разработана специальная программа - "50 шагов борьбы с раком в Украине". Также радует то, что украинской онкологической отрасли помогают богатые люди, спонсоры и меценаты. В частности и господин Ахметов, который проникся проблемами онкологических больных. И дает нам возможность их решать.

4 февраля - во Всемирный день борьбы с раком - профессор Людмила Воробьева награждена орденом святой княгини Ольги. Поздравляем Людмилу Ивановну, желаем ей еще больше энергии, сил и здоровья в борьбе за жизни украинских женщин, Божьего благословения во всех начинаниях.

Наталья Максименко