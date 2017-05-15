На Херсонщине зафиксирована вспышка гепатита среди школьников

В Херсонской области зарегистрировано 10 случаев заболевания острым вирусным гепатитом А среди жителей сел Клапаи и Киселевка Белозерского района Херсонской области.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, среди заболевших - 9 детей. По результатам обследования контактных лиц выявлено, в том числе 5 человек с положительным результатом относительно вирусного гепатита А. Заболевших с диагнозом «острый вирусный гепатит А» госпитализирова в Херсонскую областную инфекционную больницу им. Г.И. Горбачевского.

Групповое заболевание возникло в Киселевской общеобразовательной школе - заболели 8 учеников. Во время обследования школы установлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно: неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений, нарушена изоляция помещений начальной школы, заведение не обеспечено в достаточном количестве санитарно-техническими приборами, не соблюдается дезинфекционный режим.

Специалистами отобраны смывы с объектов окружающей среды, пробы пищевых продуктов, воды для соответствующих лабораторных исследований, результаты в работе. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.