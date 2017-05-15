Украина и Израиль будут углублять сотрудничество в сфере медицины

Украина и Израиль в присутствии премьер-министров двух государств - Владимира Гройсмана и Беньямина Нетаньяху подписали двусторонние документы об углублении сотрудничества в сферах медицины, таможенной службы и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщает Правительственный портал, в частности, было подписано совместное Заявление о намерениях между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль о сотрудничестве в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, План сотрудничества в области здравоохранения и медицины между Министерством здравоохранения Украины и Министерством здравоохранения Государства Израиль на 2017-2021 годы, Административное распоряжение между Государственной фискальной службой Украины и Таможенным директоратом Налоговой администрации Государства Израиль о взаимной помощи в таможенных вопросах относительно обмена данными статистики двусторонней торговли, Имплементационный протокол А (строительная отрасль) к соглашению между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Государства Израиль.

"Сегодняшний визит и наша встреча, я глубоко убежден, будут иметь очень положительные результаты относительно работы между нашими правительствами, и соглашения, которые мы подпишем, тоже будут способствовать развитию нашего двустороннего взаимодействия, развитию экономик двух стран, углублению сотрудничества в различных сферах, в том числе должны уделить должное внимание развитию туризма", - отметил Гройсман во время совместного с премьер-министром Израиля общения с журналистами перед подписанием двусторонних документов.

В пресс-службе Кабмина напомнили, что подписание совместной декларации о намерениях между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль о сотрудничестве в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий должно стать первым шагом на пути заключения полноценного двустороннего договора в этой сфере, что даст возможность оперативно и своевременно оказывать взаимопомощь, осуществлять обмен информацией и современными технологиями с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения - организованно и эффективно решать вопросы ликвидации их последствий на межгосударственном уровне.

План сотрудничества в области здравоохранения и медицины между Министерством здравоохранения Украины и Министерством здравоохранения Государства Израиль на 2017-2021 годы обеспечивает необходимые нормативно-правовые рамки и условия развития украинско-израильского сотрудничества в области здравоохранения и медицины, определяет основные направления сотрудничества.

Подписание Административного распоряжения между Государственной фискальной службой Украины и Таможенным директоратом Налоговой администрации Государства Израиль о взаимной помощи в таможенных вопросах относительно обмена данными статистики двусторонней торговли обеспечит оперативный обмен данными таможенной статистики, позволит осуществлять достоверный анализ внешнеторгового оборота между нашими странами.

Имплементационный протокол к соглашению между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Государства Израиль определяет механизм и конкретизирует условия временного трудоустройства украинских работников в строительной отрасли на рынке труда Государства Израиль. Подписание этого документа будет способствовать решению проблемных вопросов миграционной политики и предотвращению нарушений безвизового режима между Украиной и Израилем, а также станет надежным инструментом в процессе борьбы с нелегальной миграцией.