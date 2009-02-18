Деревья увеличивают продолжительность жизни человека

Деревья играют важную роль в жизни не только планеты в целом, но и каждого отдельного человека. Новейшие исследования позволили ученым установить, что зеленые насаждения оказывают положительное влияние на физическое и психологическое здоровье человека.

Специалисты доказали, что проживание рядом с озеленёнными территориями значительно улучшает физическое здоровье человека и увеличивает продолжительность жизни. Кроме того, люди, чьи дома расположены возле парков, чувствуют себя более счастливыми и реже страдают от психологических расстройств, чем все остальные.

«Природа успокаивает людей, и это помогает им омолодиться с психологической точки зрения», - пояснили специалисты.

Также ученые обнародовали данные статистики, которая показывает, что на озелененных улицах ниже уровень преступности, чем в районах, где мало зеленых насаждений.

Passion.ru