ЕС поможет Украине в борьбе с распространением бешенства

Представители ветеринарных служб Украины, Венгрии, Польши и Румынии совместно с представителями Европейской Комиссии договорились о продолжении выполнения программы борьбы с бешенством на территории буферной зоны Украины.

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, такое решение принято по результатам совместной встречи во Львове.

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Во время встречи представители Госпродпотребслужбы представили отчет по выполнению программы борьбы с бешенством на территории буферной зоны в 2016 году.

«Сотрудничество со странами ЕС в борьбе с бешенством дает положительные результаты – количество случаев данной болезни на территории буферной зоны стабильно уменьшается и прогнозируется сохранение данной динамики в будущем. Поэтому Украина благодарна ЕС за помощь и заинтересована в продолжении такого сотрудничества», - подчеркнул первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Жук.

Специалисты из Польши и Венгрии представили свой отчет и презентацию о ситуации с бешенством, которая сложилась на территории их стран, отдельно уделяя внимание ситуации на территории, которая граничит с Украиной.

Заключение и реализация соглашений способствует ограничению распространения вируса бешенства на территории Украины и защиты территории указанных стран, тем самым и территории Европейского Союза от его проникновения.

В 2016 году территорию буферной зоны были увеличены на 12 050 км2 с Республикой Польша, на 200 км2 – с Венгрией.

Согласно соглашениям, расходы украинской стороны, связанные с закупкой и распространением приманок с вакциной, компенсируются за счет средств ЕС.

Представитель Еврокомиссии отметил положительное влияние пероральной программы вакцинации диких плотоядных животных на территории буферной зоны в Украине. Европейская комиссия поддержит софинансирование аналогичной программы с Румынией.

За 2017 год на территории ЕС было зафиксировано 3 случая бешенства. Евросоюз намерен искоренить это заболевание на своей территории до 2018 года.