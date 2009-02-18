Стресс в детстве подрывает иммунитет

Ученые утверждают, что стрессовые ситуации в детстве оказывают очень продолжительное воздействие на здоровье человека. Они сравнили иммунитет подростков, которые в детстве испытали стресс, с защитными функциями организма здоровых детей.

Исследователи проверили уровень антител при попадании вируса в тело ребенка. В организме здорового подростка иммунная система «держит» вирус под контролем, проявляя лишь симптомы борьбы с вирусом - например, легкую слабость. Организм с ослабленным иммунитетом вырабатывает антитела, чтобы справиться с вирусом.

Поэтому, когда специалисты обнаружили клетки антител у подростков, которые испытали сильный стресс в детстве, пришли к выводу, что на здоровье и иммунитет влияет эмоциональное состояние.

Так, ученые установили связь между иммунитетом и эмоциональным состоянием. «Иммунитет не дается нам от рождения, и каким он будет, зависит от окружения в детстве и даже стиля воспитания», - утверждает один из ученых.

Passion.ru