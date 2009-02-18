Безработица приводит к расстройствам психики

Неработающие молодые люди в возрасте 18-25 лет показывают снижение когнитивных и физических способностей.

Австралийские ученые установили, что неработающие молодые люди в возрасте 18-25 лет показывают снижение когнитивных и физических способностей. Наиболее ярко эффект проявляется когда большинство людей в их окружении трудится.

Джастин Скенлен из Университета Сиднея утверждает, что таким образом создается "порочный круг" в котором безработные оказываются со временем все в худшей ситуации.

"Людям с нестабильной психикой трудно найти работу даже в условиях хорошо развитого рынка труда", - подчеркивает исследователь.

Безработица также усиливает риск развития ментальных заболеваний, что в сочетании со статистикой, утверждающей, что чаще всего они развиваются в молодые годы, не должно не беспокоить общество, пишет МК.

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