Реабилитационная медицина в Украине находится в состоянии коллапса - Минздрав

Миссия ВОЗ по оценке системы реабилитации в Украине заявила, что ресурсов для оказания реабилитационной помощи в стране много, но их координация и использования не являются качественными и эффективными.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, основные замечания миссии основывались на недостаточной координации между уполномоченными министерствами и организациями, традиционное предоставление услуг реабилитации в курортной среде, отсутствие целостной системы, которая будет покрывать все фазы и уровни оказания помощи, существенные кадровые проблемы.

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На сегодня учреждения, которые оказывают услуги реабилитации на разных этапах различным категориям лиц и с привлечением различных ресурсов, подчиненных Минздраву, Минсоцполитики, Минобразования, Минобороны, МВД, Нацгвардии и СБУ. Функционирует ряд учреждений реабилитации в коммунальном, частном и общественном секторах, однако, эксперты отмечают, что реабилитационная медицина в Украине находится в состоянии коллапса.

В Минздраве подчеркнули, что на сегодня в реабилитационной отрасли развиваются новые реабилитационные профессии, коренным образом пересматривается философия оказания реабилитационной помощи, законодательные и подзаконные акты, которые регулируют систему, начат проект «Реабилитационная карта».

«Любая реорганизация требует четкого понимания отправной точки. В нашем случае – осознание количества учреждений, оказывающих реабилитационную помощь, и их географического расположения», – отмечает Владимир Голик, главный внештатный специалист по «Физиотерапии. Медицинской реабилитации».

В Минздраве проинформировали, что собирается информация о поставщиках реабилитационных услуг. Информация будет размещена на интерактивной карте, это облегчит поиск необходимого заведения потребителям услуг и позволит координировать их деятельность.

Также Минздрав призывает реабилитационные структуры государственной, коммунальной, частной и общественной форм собственности присоединяться к разработке реабилитационной карты Украины.