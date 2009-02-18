Диабет может возникнуть от стресса

11:08, 18 февраля 2009
Страна
0

В будущем пациентам не нужны будут инсулиновые инъекции?

С диабетом II типа ученым давно все ясно. Он связан с возрастными изменениями сосудистой системы, которая не справляется с доставкой ко всем органам ценного инсулина, вырабатываемого поджелудочной железой. Естественно, чем при этом полнее человек, тем сложнее его “насытить”. В итоге главная миссия инсулина — связывать избыток сахаров в организме — терпит крах, и развивается “сладкая” болезнь.

Но есть другая категория больных диабетом — так называемого I типа. Около 5% этих пациентов наследуют его по генетической линии, около 1% зарабатывают болезнь в виде осложнения после перенесенных инфекционных заболеваний. Что же касается остальных 94% — их до последнего времени врачи “успокаивали” гипотезами: то ли наследственность, то ли инфекции. В последнее время появились и вовсе фантастические версии: про влияние на диабет I типа гормональных препаратов, про большой процент диабетиков среди светлокожих людей, индейцев и жителей острова Сицилия. В общем, отсутствие четкого объяснения механизма развития болезни дает большой простор для творчества…

— Мы надеемся, что наше открытие положит конец разнообразным теориям, — рассказал “МК” один из авторов работы, руководитель лаборатории развития нервной системы человека, профессор Сергей САВЕЛЬЕВ. — Исследовательская группа института установила, что диабет I типа в большинстве случаев развивается под воздействием сильнейшего стресса. Его вызывают не ссора с любимым, не увольнение с работы, а состояния, граничащие между жизнью и смертью. Из изученных нами историй болезни в 98% случаев пациенты зарабатывали резкие скачки сахара в крови после шоковых состояний. На глазах у одной пациентки ее ребенка раздавил грузовик. В результате сахар в крови подскочил выше дозволенной планки, отчего женщина через несколько дней умерла сама. Здоровый 23-летний парень, спортсмен, стал диабетиком I типа после того, как при прыжке с парашютом у него заклинило сразу два купола — сначала основной, затем запасной…

Каков же механизм возникновения заболевания? При сильном стрессе белки нервной системы пробивают барьер между мозгом и остальным организмом и попадают в кровеносную систему. Там при появлении “инородных” тел сразу включается иммунный ответ. То есть появляются антитела и специальные клетки, которые начинают повсюду искать “нервных злодеев-интервентов” и убивать их. Но к выделяющим инсулин участкам поджелудочной железы эти события отношения не имеют, считала традиционная наука, поскольку в них белков нервных клеток попросту нет.

— Мы как раз доказали, что те самые бета-клетки, которые в поджелудочной железе вырабатывают инсулин, кроме него синтезируют и определенные белки, характерные для нервной системы, — рассказывает Савельев. — Удалось обнаружить четыре вида таких белков. И чем сильнее стресс, тем больше вырабатывается антител, тем быстрее разрушаются клетки, вырабатывающие инсулин. В общем, получается, что эти открытые нами белки являются своего рода наводчиками для иммунитета. Он считает, что поражает “врага”, а на самом деле оказывается обманутым и убивает собственные инсулиновые “фабрики” в поджелудочной железе. Вот так развивается диабет I типа, по нашей версии.

По словам Савельева, зная стрессовый механизм развития диабета, можно в будущем освободить часть пациентов от дорогостоящих инсулиновых инъекций. Ведь для них можно создать препараты, блокирующие производство в поджелудочной железе “нервных” белков. Тогда ее ценные клетки окажутся вне досягаемости. Это лишь, по предварительным подсчетам исследователей, может сократить армию диабетиков на миллионы.

Першоджерело

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter