Диабет может возникнуть от стресса

С диабетом II типа ученым давно все ясно. Он связан с возрастными изменениями сосудистой системы, которая не справляется с доставкой ко всем органам ценного инсулина, вырабатываемого поджелудочной железой. Естественно, чем при этом полнее человек, тем сложнее его “насытить”. В итоге главная миссия инсулина — связывать избыток сахаров в организме — терпит крах, и развивается “сладкая” болезнь.

Но есть другая категория больных диабетом — так называемого I типа. Около 5% этих пациентов наследуют его по генетической линии, около 1% зарабатывают болезнь в виде осложнения после перенесенных инфекционных заболеваний. Что же касается остальных 94% — их до последнего времени врачи “успокаивали” гипотезами: то ли наследственность, то ли инфекции. В последнее время появились и вовсе фантастические версии: про влияние на диабет I типа гормональных препаратов, про большой процент диабетиков среди светлокожих людей, индейцев и жителей острова Сицилия. В общем, отсутствие четкого объяснения механизма развития болезни дает большой простор для творчества…

— Мы надеемся, что наше открытие положит конец разнообразным теориям, — рассказал “МК” один из авторов работы, руководитель лаборатории развития нервной системы человека, профессор Сергей САВЕЛЬЕВ. — Исследовательская группа института установила, что диабет I типа в большинстве случаев развивается под воздействием сильнейшего стресса. Его вызывают не ссора с любимым, не увольнение с работы, а состояния, граничащие между жизнью и смертью. Из изученных нами историй болезни в 98% случаев пациенты зарабатывали резкие скачки сахара в крови после шоковых состояний. На глазах у одной пациентки ее ребенка раздавил грузовик. В результате сахар в крови подскочил выше дозволенной планки, отчего женщина через несколько дней умерла сама. Здоровый 23-летний парень, спортсмен, стал диабетиком I типа после того, как при прыжке с парашютом у него заклинило сразу два купола — сначала основной, затем запасной…

Каков же механизм возникновения заболевания? При сильном стрессе белки нервной системы пробивают барьер между мозгом и остальным организмом и попадают в кровеносную систему. Там при появлении “инородных” тел сразу включается иммунный ответ. То есть появляются антитела и специальные клетки, которые начинают повсюду искать “нервных злодеев-интервентов” и убивать их. Но к выделяющим инсулин участкам поджелудочной железы эти события отношения не имеют, считала традиционная наука, поскольку в них белков нервных клеток попросту нет.

— Мы как раз доказали, что те самые бета-клетки, которые в поджелудочной железе вырабатывают инсулин, кроме него синтезируют и определенные белки, характерные для нервной системы, — рассказывает Савельев. — Удалось обнаружить четыре вида таких белков. И чем сильнее стресс, тем больше вырабатывается антител, тем быстрее разрушаются клетки, вырабатывающие инсулин. В общем, получается, что эти открытые нами белки являются своего рода наводчиками для иммунитета. Он считает, что поражает “врага”, а на самом деле оказывается обманутым и убивает собственные инсулиновые “фабрики” в поджелудочной железе. Вот так развивается диабет I типа, по нашей версии.

По словам Савельева, зная стрессовый механизм развития диабета, можно в будущем освободить часть пациентов от дорогостоящих инсулиновых инъекций. Ведь для них можно создать препараты, блокирующие производство в поджелудочной железе “нервных” белков. Тогда ее ценные клетки окажутся вне досягаемости. Это лишь, по предварительным подсчетам исследователей, может сократить армию диабетиков на миллионы.

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