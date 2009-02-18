Какая каша полезней всего

Любая каша – это хороший источник клетчатки, которая выводит из организма шлаки и контролирует усвоение жира из продуктов, съеденных за день. Поэтому есть кашу нужно, а вот какую именно – решать вам.

Злаки содержат витамины и микроэлементы, полезные углеводы, которые обеспечат вас энергией и повысят работоспособность.

Гречка

Гречневая - одна из самых полезных каш. В ней содержатся незаменимые растительные белки, к тому же гречка – чемпион среди злаков по содержанию витаминов группы В, которые помогают справиться со стрессами и бессонницей, а заодно и отвечают за хорошее состояние кожи, волос и ногтей. Микро­элементов в гречневой крупе тоже хоть отбавляй: есть железо (способствует образованию красных кровяных телец и отвечает за хороший цвет лица), калий (поддерживает оптимальное кровяное давление) и кальций (ваш главный союзник в борьбе против кариеса, ломких ногтей и хрупких костей), магний (спасает от депрессии и помогает в борьбе с лишним весом) и многие другие минеральные вещества.

Врачи ценят гречку за большое количество рутина. Это вещество уплотняет стенки кровеносных сосудов, останавливает кровотечения, оказывает профилактическое и лечебное воздействие на вены, например при варикозном расширении вен и при геморрое.

Овсянка

Регулярное поедание овсянки может сделать вас не только спокойнее, но и умнее – именно к такому выводу пришли ученые из Кардиффского университета (Великобритания). Группу добровольцев в возрасте от 30 до 80 лет в течение месяца ежедневно кормили овсянкой. Ученые заметили, что всего за неделю у участников эксперимента улучшилась работа мозга, а в качестве "побочных эффектов" отмечались бодрость и хорошее настроение.

Рекомендуется налегать на овсянку и тем, кто хочет сохранить умственные способности и память вплоть до глубокой старости. Ведь овсяная каша – лучшее средство нормализовать уровень холестерина и избавиться от сосудистых бляшек. Кстати, если у вас отменный аппетит, утолить который овсянка не может, после небольшой порции овсяной каши вы можете съесть самый плотный завтрак: колбасу, яичницу, бутерброды с любым количеством масла.

Пшенка

Пшенная каша поставляет организму железо, необходимое для нормального кровообращения и здорового цвета лица, фтор, без которого невозможно сохранить здоровые зубы, магний – незаменимый микроэлемент для спорт­сменов и трудоголиков, марганец (отвечает за нормальный обмен веществ). Издавна пшенную кашу считали продуктом, дающим силы. И это неслучайно, ведь в пшене содержатся элементы, способные укреплять ткани нашего организма: кремний – вещество, из которого все живые существа "строят" кости и зубы, и медь, придающую тканям дополнительную эластичность.

Рис

Как и другие злаки, рис может похвастаться обилием витаминов группы В, витамина Е (защищает от преждевременного старения) и целым набором микроэлементов, таких как железо, цинк (избавляет от проблем с сосудами), магний (главный "враг" плохого настроения), кальций (избавляет от лишних визитов к стоматологу), калий (улучшает работу сердца) и др. Впрочем, количество полезных веществ, которое ваш организм может получить из рисовых зернышек, во многом зависит от способа обработки риса. Самым полезным считается коричневый рис. Эта разновидность риса отличается от привычного нам белого тем, что в процессе обработки зернышки риса очищают лишь от несъедобной шелухи, оставляя отрубяную оболочку. А в этой оболочке как раз и содержится большинство витаминов и микроэлементов.

Перловка

Главное богатство перловки – фосфор, по его содержанию перловая крупа почти в два раза превосходит остальные злаки. Фосфор не только необходим для нормального обмена веществ и хорошей работы мозга, но и считается "главным микроэлементом для спортсменов", ведь именно фосфор обеспечивает скорость и мощь мышечных сокращений.

Единственный недостаток полезной крупы лишь в том, что, для того чтобы приготовить перловку, придется потратить много времени. Перловая крупа, особенно крупная, требует длительной варки (до полутора часов), правда, варку можно ускорить, если предварительно замочить крупу на три часа. И еще одна особенность перловой крупы – кашу нужно съесть сразу же после приготовления. Как только каша остынет, перловка станет жесткой и невкусной.

Манка

По сравнению с другими крупами манная содержит меньше витаминов. Дело в том, что манную крупу готовят из очищенных от оболочек зерен пшеницы, а большинство витаминов содержится как раз в этих оболочках. Однако, за счет того что манная каша варится очень быстро, полезные вещества не разрушаются в процессе кулинарной обработки. Кроме того, в манной каше отсутствует клетчатка, поэтому переваривается она гораздо легче, чем другие каши. Именно поэтому она рекомендуется людям с больным желудком и кишечником.

Novosti.ua