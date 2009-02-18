Одиночество так же вредно для человека как и курение

Одиночество для человека не менее вредно, чем курение и избыточный вес. Психолог Джон Качиоппо выяснил, что от него растет кровяное давление, падает иммунитет, начинается бессонница и повышается риск слабоумия.

Такой обширный ассортимент негативных последствий обусловлен действием гормона кортизола, который по неустановленной причине вырабатывается у одиноких людей с избытком.

Он способствует повышению артериального давления и ставит человека под угрозу инсульта. Риск сердечного приступа у одиноких людей, как утверждает Качиоппо, в три раза больше, чем у семейных, а вероятность преждевременной смерти - в два раза выше. "Когда с возрастом организм теряет силы, одиночество это усугубляет", - утверждает психолог.

Таким образом, одиночество оказывает на человеческий организм не менее сильное негативное воздействие, чем курение и ожирение. Этот факт, по мнению Качиоппо, должен повлиять на пользователей интернета, которые в последнее время все чаще предпочитают виртуальное общение реальному, передает РБК.

Правда.ру