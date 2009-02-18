Человеческое сердце способно к регенерации

Американские ученые открыли механизм регенерации сердечной мышцы, который обычно работает только у эмбриона и перестает действовать после рождения. Новые данные могут помочь всем больным, перенесшим инфаркт миокарда.

Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили комплексный сигнальный механизм, который заставляет клетки разных типов восстанавливать сердце. Выяснилось, что клетки сердечной мышцы, называющиеся кардиомиоцитами, находятся в окружении других клеток – фибробластов. Те определяют, будут ли клетки сердечных тканей делиться или только увеличиваться в размерах, сообщает РИА "Новости".

"Фибробласты так же активно участвуют в развитии многих других типов тканей, таких как ткани кожи, груди, легких и даже некоторых раковых опухолей. Наши результаты могут дать более обширный взгляд на развитие, функционирование и болезни тканей", - утверждает руководитель исследования, профессор Дипак Стривацава.

Его команда ученых научилась выращивать "в одной пробирке" разные типы клеток, благодаря чему удалось обнаружить влияние фибробластов на развитие клеток сердечной мышцы. Экспериментаторы установили, что в период развития человеческого плода фибробласты активно поддерживают размножение кардиомиоцитов, а у взрослых людей этот процесс практически прекращается. При этом управление процессами деления клеток сердечной мышцы осуществляется через сигнальную молекулу, которая получила название b1 интегрин.

Для проверки своего открытия исследователи вывели специальную породу мышей, в организме которых не было этот сигнальной молекулы. В результате у большинства зародышей грызунов не успевало сформироваться полноценное сердце, и они погибали еще до появления на свет. Теперь ученые намерены провести обратный эксперимент и попытаться придать взрослым фибробластам свойства эмбриональных клеток, чтобы организм человека мог самостоятельно восстанавливать поврежденные ткани сердца.

Dni.ru