Розенко заявил, что привлекать аптеки к участию в программе "Доступные лекарства" должна местная власть

В программе "Доступные лекарства" принимают участие уже более 4 тысяч аптек.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщили в его пресс-службе.

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«Программа «Доступные лекарства» действует с 1 апреля 2017 года, и больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут, при наличии рецепта врача, получить необходимые лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. По состоянию на сегодняшний день, уже более 4 тысяч аптек включены в этот процесс. Но местные органы власти и в дальнейшем должны проводить активную работу по привлечению новых аптек к участию в программе», - сказал он.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что органам местной власти «не весьма просто заключить договоры с аптеками, очень важно, чтобы в этих аптеках был полный ассортимент медикаментов». «К сожалению, не все области могут похвастаться наличием этих препаратов в аптечной сети или в конкретной аптеке», - подчеркнул Розенко.

По его словам, с начала действия правительственной программы уже возмещена стоимость лекарственных средств по более чем 500 тыс. рецептов на сумму свыше 14 млн грн.

«Мы видим, что уже практически в каждой области по рецептам врачей люди получают необходимые им доступные лекарства. Однако с некоторыми областями все еще существует проблема. Это касается и обмена информацией, есть сигналы об отсутствии в аптеках полного ассортимента лекарств и недостаточности аптек, в которых можно купить эти лекарства по рецепту», - отметил Розенко.

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Он также сообщил, что в понедельник, 15 мая, проведет селекторное совещание с руководством областей по проблемным вопросам реализации программы «Доступные лекарства». «Вопрос реализации программы «Доступные лекарства» находится под постоянным, ежедневным контролем правительства. Поэтому буквально в понедельник я проведу селекторное совещание с руководством областей по этому вопросу. Для нас эта программа знаковая и принципиальная. Все должны четко понимать – за любые попытки саботажа будет жесткая ответственность», - подчеркнул вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017 года и предоставляет возможность пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа или бронхиальной астмой получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.