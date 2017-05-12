На лечении в медицинских учреждениях Минобороны находятся около 80 бойцов АТО
В Украине планируют создать военный санаторий в городе Приморск Запорожской области на 200 коек.
На лечении в медицинских учреждениях Министерства обороны украины находятся около 80 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые получили ранения во время АТО.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны украины Максим Праута.
«Сейчас на лечении в учреждениях здравоохранения Минобороны находятся около 80 военнослужащих ВСУ, которые получили ранения во время проведения АТО», - заявил он.
По словам Прауты, на лечение за границу с начала проведения АТО направлено 293 чел.
«Для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации военнослужащих - участников АТО в Минобороны функционируют четыре санаторно-курортных заведения, которые расположены в Киеве, Трускавце, Хмельнике и Виннице. Общая штатная коечная емкость составляет 1,4 тыс. коек», - сказал Праута.
Он отметил, что сейчас проводятся организационные мероприятия по созданию центрального военного санатория «Приморский» в городе Приморск Запорожской области на 200 коек.