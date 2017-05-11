Минздрав инициирует введение новых правил в отношении принудительных мер в психиатрии

Министерство здравоохранения Украины предлагает для общественного обсуждения проект приказа «Об утверждении правил применения принудительных мер медицинского характера в специальном заведении по оказанию психиатрической помощи».

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, изменения, отраженные в приказе, приблизят помощь к больному.

Внедрение новых правил будет способствовать своевременной и качественной психиатрической помощи невменяемым, убеждены в Минздраве. При этом будут сохранены социальные контакты с близкими и родственниками, которые не имеют возможности регулярно приезжать к пациентам, которые получают лечение в другом регионе. Также сеть заведений, где будут оказывать психиатрическую помощь позволит избежать неэффективных и необоснованных финансовых затрат на транспортировку пациентов.

По решению суда принудительные меры применяют к лицам, которые совершили общественно-опасные деяния, но признаны невменяемыми. Такая психиатрическая помощь имеет целью интегрировать этих людей в общество и предотвратить совершение ими повторных общественно-опасных деяний.

В зависимости от характера и тяжести заболевания, тяжести совершенного деяния, с учетом степени опасности психически больного для себя или других, суд может применить такие стационарные виды принудительных мер медицинского характера: госпитализация в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением; госпитализация в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением; госпитализация в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

При обычном надзоре человек сможет самостоятельно, без сопровождения медицинского работника, покидать палату, отделения и учреждения. Сейчас эта возможность не реализована. По состоянию на начало марта этого года такого надзора требовало 654 пациента.

При усиленном надзоре человек сможет без сопровождения медработника покидать палату и отделение. Хоть выходить за пределы заведения самостоятельно – запрещено. Таких пациентов насчитывается около 400.

Строгий надзор предусматривает свободное передвижение в пределах отделения, однако оставлять его без сопровождения медицинского работника не будет возможности. Сейчас количество таких пациентов достигает до 600.

Проект приказа разработан Минздравом с учетом решений Европейского суда по правам человека в рамках плана мероприятий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека.