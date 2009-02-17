В Севастополе с завтрашнего дня закроют школы

В Севастополе согласно решению чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии города с завтрашнего дня в связи с ростом заболеваний гриппом и ОРВИ будут закрыты все общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, а также ДЮСШ, интернет-кафе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главного врача городской СЭС по противоэпидемиологической работе Евгений КУСАНОВ.

По информации медика, предварительно учебный процесс приостановлен на 10 дней. Относительно его возобновления или продления карантина комиссия будет принимать отдельное решение.

Е.КУСАНОВ добавил, что в соответствии с сегодняшним решением комиссии, на предприятиях и организациях города введен противоэпидемиологический режим, предполагающий выполнение целого ряда профилактических мероприятий.