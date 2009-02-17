Как укрепить наше сердце

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему занимают лидирующую позицию среди причин смертности. Конечно, медики научились лечить многие из них, а лекарства помогают вести почти обычный образ жизни. Но все равно приходится в чем-то себя ограничивать. Потому лучше всего до болезни не доводить. А для этого нужно знать, что любит наше сердце, чтобы его холить и лелеять.

Наверное, больше всего наше сердце любит движение. Даже небольшая зарядка лучше, чем ничего. 30 минут ходьбы в день – это минимум, который нужен для поддержания сердца в форме, хотя лучше, конечно, регулярные занятия физкультурой. Даже после инфаркта, врачи рекомендуют пациенту завести собаку, чтобы выгуливать ее дважды в день.

Наше сердце любит, когда мы правильно питаемся. Больше фруктов, грубой пищи, растительного масла вместо животного. Растительное масло вообще остается главным источником полиненасыщенных жирных кислот, благоприятно влияющих на нормализацию холестеринового обмена.

Сердце любит, когда мы в форме. Считается, что человек должен в течение жизни сохранять вес, который был у него в возрасте 25 лет (если в детстве и юности у вас не было ожирения или излишней худобы).

Когда мы не курим или бросаем курить – сердце радуется. Если вы не можете бросить курить, то хотя бы ограничьте количество выкуриваемых сигарет. Курение разрушает не только здоровье, но и лекарства, которыми это здоровье пытаются поправить.

Наше сердце любит, когда мы спокойны. Это только в песне поется «Сердце, тебе не хочется покоя…» На самом деле хочется. Уже доказано, что позитивное отношение к жизни положительно влияет на здоровье. Уныние, злоба, агрессия - эмоции разрушительные не только для окружающих, но и для самого человека. Защититься от стрессов невозможно. Поэтому очень многое зависит от правильной реакции на них. Если человек давит его алкоголем, то на фоне психологических начинают действовать и другие факторы риска.

Кроме того нашему сердцу необходимо получать в достаточных количествах:

Калий, поскольку он способствует выведению избыточной жидкости из организма и улучшению деятельности сердечной мышцы. Много калия в фасоли, сое, горохе, абрикосах, кураге, персиках, черносливе, сушеных белых грибах и подберезовиках, черном чае, какао, сгущенном цельном молоке.

Магний, поскольку обладает сосудорасширяющим и мочегонным действием. Основной источник поступления в организм - растительные продукты. Много магния в гречке, овсянке, горохе, фасоли, арбузах, фундуке, миндале, сушеных подберезовиках, черном чае, кофе, халве, морской капусте.

Йод, поскольку благоприятно влияет на обмен веществ при атеросклерозе. Наиболее богаты йодом продукты моря: рыба, кальмары, мидии, креветки, морская капуста. Содержится также в мясе, яйцах, молоке, свекле, салате, картофеле, капусте, огурцах, винограде, сливах.

Витамин С способствует укреплению кровеносных сосудов. Основные источники: красный сладкий перец, яблоки, укроп, шиповник, облепиха, смородина.

Витамин Р способствует укреплению капилляров, уменьшает проницаемость сосудистой стенки. Содержится в черноплодной рябине, вишне, черной смородине, чае, зеленом горошке, апельсинах, лимонах, плодах шиповника, перце, малине, землянике.

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