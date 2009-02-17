Сахар - наркотик, вызывающий привыкание

"Переедание сахара может оказывать на мозг очень схожее с действием наркотических веществ действие"- считает Барт Хобель из Принстонского университета. Он рассказал, что неумеренное употребление подслащенной воды вызывало у крыс поведенческие и даже нейрохимические изменения, схожие с изменениями под воздействием наркотических веществ у людей и животных. "У этих животных появлялись признаки синдрома отмены, и даже длительное последействие, которое напоминало наркотическую зависимость" - говорит Хобель. В одном из экспериментов крыс поили водой с сахаром на завтрак после ночного голодания в течение трех недель. "Мы обнаружили, что такой завтрак вызывает всплеск выделения допамина (вырабатываемое мозгом химическое вещество). Это происходит в участке мозга, отвечающего за мотивацию и подкрепление - в прилежащем ядре, которое можно назвать "центром удовольствия". Уже давно известно, что выработка допамина в этой части мозга повышается под влиянием наркотических веществ. И, оказывается, что сахар делает то же, чем знамениты наркотики"- говорит он. Сам по себе сахар такого действия не оказывает, оно проявляется только в результате его неумеренного употребления. В другом опыте крысы, которых кормили таким образом, лишались сахара на протяжении нескольких недель. Когда им вновь дали сахар, крысы стали съедать его больше, чем раньше. Они как будто пристрастились к сахару. Когда крысам вместо сладкой воды предлагали алкоголь, зависимые от сахара крысы выпивали больше, чем нормальные животные. Когда им давали амфетамин (наркотик - стимулятор) в дозах, не оказывающих действия на нормальных крыс, "сахарные"крысы проявляли повышенную активность. "Мы пока не можем говорить о людях. Но результаты говорят о существовании связи между наркотической зависимостью от веществ, традиционно относимых к наркотикам, и ненормальным пристрастием к естественным продуктам питания, в нашем эксперименте - к сахару" - считает Хобель. Он сказал, что результаты исследования могут иметь значение для людей, страдающих расстройствами питания, в частности, булимией - обжорством, если говорить просто. Представитель промышленной группы производителей сахара Мелани Миллер заявила, что достоверных данных о том, что сахар может вызывать зависимость у людей, нет.

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