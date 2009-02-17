Ученые обнаружили риск от приема витаминов

Шестилетнее потребление витамина Е уменьшило риск смерти среди пожилых курильщиков на 41% с учетом того, что они ели пищу, богатую витамином С. Среди курильщиков среднего возраста, наоборот, отмечалось возрастание смертности на 16%.

Крупное исследование было посвящено влиянию витамина Е на смертность при заболеваниях дыхательной системы и показало, однако эффект очень отличался в различных группах участников.

Доктор Гарри Хемила и профессор Йакко Каприо из Университета в Хельсинки изучали эффект витамина Е на отклонение в уровнях смертности различных групп населения. Их выводы основывались на данных глобального эксперимента по влиянию алфа-токоферола и бета-каротина на раковые заболевания, проводимого в 1985-1993 годах, в котором приняли участие курильщики в возрасте 50-69 лет. За это время умерло 3571 участников из 29 133 человек, принимающих на протяжении 6 лет по 50 мг витамина Е ежедневно.

Выяснилось, что потребление витамин Е влияло на уровень смертности, но только с учетом возраста участника и потребления витамина C. При ежедневной норме витамина C менее чем 90 мг – никакого взаимосвязи не возникало. Однако, комбинированный прием витамина С (более чем 90 мг в день) и витамина Е увеличивал риск смерти среди молодых участниках (50-62 лет) и уменьшал среди пожилых (66-69 лет).

Согласно диетическим рекомендациям, безопасная доза витамина Е составляет около 1000 мг в день. Но данное исследование показало, что для некоторых групп населения витамин Е может оказаться вредным даже при норме потребления в 50 мг в день.

Такие невероятные результаты требуют дальнейших исследований пользы и риска от приема витамина, говорят авторы.

Источник:

ScienceDaily

Medstream.ru