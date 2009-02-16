В Севастополе зафиксирован рост количества больных гриппом и острыми респираторными заболеваниями, завтра на заседании городского комитета по гриппу будет принято решение, приостанавливать ли учебный процесс во всех 60 школах города.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главного врача городской СЭС по противоэпидемиологической работе Евгений КУСАНОВ.

По его словам, за последнюю неделю в городе показатели простудных заболеваний начинают резко повышаться.

«Что касается взрослых севастопольцев: если на предыдущей неделе было 49,3 заболевших на 10 тысяч населения, то уже на прошлой неделе заболело 63,7 на такое же количество населения. То есть, рост практически на 15%. Еще более угрожающая ситуация со школьниками. Если на предыдущей неделе было 169 заболевших на 10 тысяч населения, то уже на прошлой неделе - 213. Рост, как видим, на одну четвертую», - сообщил Е.КУСАНОВ.

Он добавил, что «по состоянию на 16 февраля, закрыто на карантин 32 класса, а неделей раньше было закрыто 5 или 6 классов, поэтому, завтра мы в городском управлении охраны здоровья собираем комитет по гриппу, где будем ставить вопрос о приостановлении занятий в школах».

По информации замглавного врача городской СЭС, в этом году в городе «малое количество вакцинированных, привиты у нас были, главным образом, дома ребенка, дом инвалидов, некоторые хронически больные дети и взрослые» и среди этих групп «мы особенно не наблюдаем случаев гриппа. Но сейчас об этом говорить рано, результаты мы посмотрим после эпидемии», сказал Е.КУСАНОВ.