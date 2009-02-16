Эпидпорог по заболеванию гриппом у школьников превышен до 80% - СЭС

В ряде городов Донецкой области эпидемиологический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом у школьников (по состоянию на 16 февраля) превышает от 50 до 80%.

Как сообщила УНИАН заместитель главного государственного санитарного врача Донецкой области Тамара БЕЛОМЕРЯ, более всего эпидпорог заболеваемости детей до 14 лет превышен в городах Горловка, Енакиево, Дружковка, Мариуполь, Красноармейск, Ждановка и Угледар, а также в Тельмановском, Амвросиевском, Волновахском, Володарском и Новоазовском районах.

По ее словам, в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ местными органами исполнительной власти по представлению территориальных учреждений санэпидслужбы приостановлен учебный процесс в 44 школах области с общим количеством учеников 19504. В том числе в городах: Мариуполь – не работают 9 школ, Красноармейск – 16, Селидово - 14, Новогродовка - 4, и Першотравневом районе - 1 школа. Возобновление учебного процесса состоится после стабилизации ситуации.

Общий же показатель заболеваемости среди школьников по области пока на 9% ниже уровня эпидемического порога.

За последнюю неделю (с 9 по 14 февраля) зарегистрировано 18 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 9% больше, чем за предыдущую неделю. Однако общий показатель заболеваемости в целом населения региона все еще ниже уровня эпидпорога на 57%.

В то же время Т.БЕЛОМЕРА отметила, что в Донецкой области продолжается постепенное увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

По данным вирусологических лабораторий санэпидслужбы области, при исследовании материала от заболевших методом люминисценции установлены положительные результаты к вирусу гриппа А1 и парагрипу.