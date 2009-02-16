Телевизор вреден для умственного развития детей

После обработки итогов почти 80 исследований американский эксперт пришёл к выводу, что телевизор, также как и специальные детские видеодиски, вредны для умственного развития детей до двух лет. Насколько важно это предупреждение можно понять из того факта, что только в США 9 из 10 маленьких детей регулярно сидят перед телевизором, пишет Еpochtimes.

Одной из причин является индустрия DVD, которая занимается агрессивной рекламой своей продукции. Так, некоторые родители говорят, что сознательно дают детям смотреть телевизор, потому что это полезно для развития мозга. Этому возражает Димитри Кристакис из детского исследовательского центра в Сиэтле: «Никакое исследование до сих пор не показало, что телевизор полезен маленьким детям», — говорит Кристакис. Как раз наоборот, множество исследований из разных стран указывает на то, что просмотр телевизора ухудшает речевые способности, уменьшает деятельность мозга и вредит способности концентрации.

С другой стороны, быстрые цифровые источники информации становятся важнейшими источниками информации. Для детей же второстепенные факторы, такие как — у кого самый модный звонок, подкаст или блог, становятся фактором социального давления. От избыточности цифровых СМИ происходит взрыв новой информации. Систематичность и способность осознавать взаимосвязи при этом потихоньку теряются. Дети однако, не справляются с избытком информации, и во многих случаях развивается пугливость, импульсивность и нарушение способности концентрации — начальные симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). В действительности, долгий просмотр телевизора увеличивает заболевание СДВГ, как показывают научные исследования, одно из которых проведено Р. Ганкокс из Универститета Отаго.

Г-н Кристакис предполагает, что избыточное раздражение вспыхивающими картинками, постоянная смена перспективы и короткие кадры предъявлют чрезмерные требования к развивающемуся мозгу. К тому же, телевизор заменяет игры детей или общение с родителями. Этим преследуются, впрочем, и собственные интересы, когда они сажают своего ребёнка перед телевизором, некоторые пары хотят таким образом успокоить ребенка, чтобы иметь время для себя.

Глядя телевизор, дети принимают всё происходящее там за должное, и таким образом обучаются манерам поведения, которые могут осложнить их будущее.

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