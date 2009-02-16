Ключевой фактор для распространения вируса гриппа

Ключевым фактором для распространения вируса гриппа является абсолютное значение влажности, то есть, количество влаги в воздухе вне независимости от температуры, а не обычно публикуемая относительная влажность. Так считают Джеффри Шаман, специалист из Университета штата Орегон, занимающийся влиянием климата на распространение заболеваний, и Мелвин Кон, эпидемиолог из Департамента медицинских услуг штата Орегон, пишет MIGNews.com.ua

"Корреляция оказалось неожиданно сильной. Когда абсолютная влажность невелика, вирус гриппа выживает дольше и скорость распространения возрастает", - рассказал Джеффри Шаман. Он также добавил, что наблюдения очень важны для того, чтобы научное и медицинское сообщества получат шанс лучше понять распространение заболевания и смогут разработать более совершенные предсказательные модели.

Кроме того, результаты исследования имеют практическое применение уже сейчас: оно показывает, что в некоторых случаях имеет смысл добавить влажности воздуху. Правда, важно не перестараться - слишком высокая влажность ведет к другим проблемам, таким, как грибок. Шаман и Кон утверждают, что использование параметра абсолютной влажности объясняет 50% распространяемости гриппа и 90% выживаемости вируса из данных исследования по этому же вопросу, опубликованного в 2007 году, относительная же влажность объясняет лишь 12% и 36% соответственно.

Корреляция гриппа и низкой влажности важна потому, что в холодную зимнюю погоду, когда грипп более всего распространен, даже высокие значения относительной влажности могут означать лишь небольшое количество собственно влаги в воздухе, и похоже, что чем меньше влаги, тем лучше себя чувствует вирус.

Именно абсолютная влажность имеет значение, потому что в теплом воздухе может быть больше влаги, нежели в холодном. Например, теплый воздух при 30% относительной влажности и холодный воздух при 60% могут на самом деле содержать одинаковое количество воды. Абсолютная влажность выражается в весе воды, в граммах или фунтах, имеющегося в объеме воздуха, например, в кубическом метре или ярде.

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