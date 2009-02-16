Зарядка от депрессии

Даже воспоминание о хорошем способно уменьшить ваше разочарование, раздражение в случае, если что-то произошло такое, чего не ждал, опасался, или не так, как бы хотелось.

Старайтесь иметь друзей, которые не склонны к депрессии, не слишком парятся из-за неудач, небольших потерь. Ничто так быстро не выработает у человека привычку постоянного беспокойства, чем волнения и переживания вместе с другими хронически озабоченными людьми.

Во время работы за компьютером или просто за столом необходимо периодически потягиваться, двигать плечами, ногами, выпрямлять позвоночник. Отведите плечи несколько раз. Поверните голову через левое плечо, посмотрите на правую пятку, проведите взгляд от пятки по ноге к шее. То же — через правое плечо. Приподнимитесь чуть-чуть на носках и опуститесь на пятки несколько раз. А еще лучше встать и пройтись по коридору, заглянуть к сослуживцу, рассказать последний анекдот.

Высыпайтесь. Ложитесь пораньше, хотя бы в 23 часа. Трудно? Привыкли к поздним бдениям? Используйте будильник для напоминания о том, что пора идти спать.

Учитесь глубоко и медленно дышать. Заметьте, при стрессе человек дышит быстро и поверхностно. Это приводит к мышечному напряжению вследствие недостаточного снабжения тканей кислородом. Если ситуация или неприятное сообщение взволновало вас, постарайтесь расслабить мышцы и сделайте несколько глубоких вдохов.

Прощайте обиды и побыстрее забывайте о неудачах. Не жалуйтесь, не ворчите, не испытывайте недовольства другими. Мысленно скажите себе: мир, в котором мы живем, несовершенен. Обиды постарайтесь как можно быстрее забыть и переключитесь на позитив.

Бойкот пасмурным и мрачным дням. Пасмурные и мрачные дни могут снизить уровень серотонина, управляющего нашим настроением, а это означает дополнительный стресс и недостаток энергии, объясняют психологи. Результатом может стать сезонное аффективное расстройство. Чувствуете себя усталым или подавленным?

Попробуйте поднять настроение несколькими способами:

Отправляйтесь на улицу — десятиминутная прогулка в быстром темпе способна на два часа поднять настроение.

Больше света — солнце, уличный свет и даже яркое электроосвещение в комнате стимулируют выработку серотонина. Полезно даже посидеть у окна.

Добавьте красок. Оранжевый цвет бодрит. Украсьте дом яркими цветами или поставьте на видное место вазу с апельсинами-мандаринами.

Попейте травяные чаи: самым действенным природным антидепрессантом является трава зверобоя, нормализующая выработку серотонина. Эффективность препаратов зверобоя аналогична синтетическим антидепрессантам, в то же время их отличает минимум побочных эффектов.

Отбросьте жалость к себе! Это только повысит уважение к вам окружающих.

Будьте доброжелательны ко всем! Любому раздражению противопоставьте “скрытую гимнастику”: “Я — спокойна”.

Отоспитесь и начинайте жить снова. Юмор — лучшая защита от невзгод.

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