Создан список небезопасных лекарств

Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами (FDA) заявило о решении провести дополнительную проверку нескольких антидепрессантов, препарата от шизофрении и лекарств для похудения.

Список «сомнительных» препаратов был размещен на сайте FDA, и будет обновляться каждые три месяца. Под внимание экспертов попало лекарство от шизофрении Abilify, выпускаемое одной из наиболее растущих компаний - Bristol Myers Squibb Co. Клинические испытания показали его высокое токсичное воздействие на печень. Также рассматривается препарат для похудения Xenical от Roche Holding AG в связи с риском ректального кровотечения.

«Появление препарата в этом списке не означает, что FDA заявляет о существующем риске в использовании лекарства. Это означает, что экспертами была обнаружена проблема, но не причинно-следственные связи между препаратом и вредом для здоровья еще не установлены», - сообщается на сайте.

Также в список вошли:

- антидепрессанты - ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина – в связи с риском врожденных аномалий;

- Lamisil от Novartis AG и Lariam (препарат от малярии) от Roche из-за риска психических расстройств;

- Diovan, препарат от повышенного давления, от Novartis AG, вероятно, связан с развитием анемии;

- Plan B (оральные контрацептивы) от Teva Pharmaceutical Industries связаны с риском потери сознания

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