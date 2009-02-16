В эпидемии ожирения виновата эволюция

Ученые из Северо-Западного Университета в США выдвинули новую гипотезу, что фундаментальной причиной эпидемии ожирения, с которой в последние время сталкиваются многие страны мира, являются эволюционные изменения.

Согласно гипотезе, 2 млн. лет назад предки современного человека человек умелый (Homo habilis) и человек прямоходящий (Homo erectus) были вынуждены преодолевать многочисленные трудности. Для этого им требовалась высококалорийная диета, которая позволяла древним людям поддерживать увеличившийся головной мозг, который, в свою очередь, позволял им преуспевать в борьбе с негостеприимной природой.

По данным исследования, сейчас отдыхающий человек тратит примерно четверть энергии на подпитку своего головного мозга, в то время как другие приматы расходуют на это 8-10% энергии, а остальные млекопитающие - 3-5%.

Однако, с течением времени, человечество перешло к «сидячему» образу жизни - с эволюционной точки зрения этот процесс начался совсем недавно. И здесь возникло важное противоречие: человеческий мозг «по инерции» продолжал требовать калорий, в то время как у него осталось ничтожно мало возможностей от полученных калорий избавиться естественным путем (древние охотники и собиратели ежедневно проходили и пробегали примерно 12-15 км).

Переизбыток калорий, как считают ученые, и привел к эпидемии ожирения и массовому распространению многих опасных заболеваний, например, сердечнососудистых, сообщает Cybersecurity.ru.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в 2005 году примерно 1,6 млрд. совершеннолетних жителей планеты обладали лишним весом, 600 млн. страдали ожирением (аналогичные проблемы испытывали около 25 млн. детей). Если эта тенденция сохранится, то к 2015 году лишним весом будут обладать 2,3 млрд. человек, а ожирением - 700 млн.

ВОЗ объясняет эту тенденцию воздействием двух факторов: увеличением популярности высококалорийной еды и уменьшением физической активности.

Фокус