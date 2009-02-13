В Донецкой области на карантин в связи с гриппом закрыты 45 школ

В Донецкой области в связи с гриппом в 45 школах не проводятся занятия.

Как сообщили УНИАН в областном Управлении образования и науки, по состоянию на 13 февраля на карантине находятся 16 школ в г. Красноармейске (7 тис. 611 учащихся), 15 школ в г. Селидово (4 тис. 360 учащихся), 7 школ и 40 классов в различных школах г. Мариуполя (около 5 тыс. учащийся), 4 школы в г. Новогродовка (1 тыс. 373 учащихся), одна школа в Волновахском районе (95 учащихся) и 2 школы в Першотравневом районе (323 учащихся), всего более 18 тыс. учащихся.

В областном управлении статистики уточнили, что в 2008/2009 учебном году в Донецкой области в 1163 дневных общеобразовательных учебных заведениях обучаются 351,4 тыс. школьников.