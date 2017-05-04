Медосмотр водителей в Украине будет происходить в соответствии с законодательством ЕС - Минздрав

Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос гармонизации национальных медицинских стандартов относительно медицинского осмотра водителей согласно законодательству Европейского Союза с целью уменьшения количества ДТП в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Департамента – начальник управления оказания медицинской помощи взрослым Департамента медицинской помощи Минздрава Украины Андрей Гаврилюк во время пресс-конференции, посвященной неделе безопасности дорожного движения.

«Министерством на уровне нормативного регулирования воплощаются шаги, которые могут привести к улучшению ситуации (с большим количеством ДТП)», - сказал он.

В частности, по словам Гаврилюка, Минздрав изучает и разрабатывает вопросы по гармонизации национальных медицинских стандартов медицинского осмотра кандидатов в водители и водителей транспортных средств в соответствии с законодательством ЕС.

«Это систематизация порядков проведения профилактических наркологических осмотров, обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров кандидатов в водители и водителей транспортных средств. Следующее - разработка и реализация системы медицинского обслуживания водителей транспортных средств, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и грузов, порядка проведения психофизиологического обследования и оценки уровня развития профессионально важных психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления транспортным средством», - рассказал он.

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Кроме того, по его словам, это формирование общенациональной базы относительно состояния здоровья и психофизиологических свойств кандидатов в водители и водителей для осуществления мониторинга их здоровья, разработка концепции национальной системы психофизиологической реабилитации и поддержки пострадавших в ДТП и пр.

Как сообщал УНИАН, за последние шесть лет в Украине зарегистрировано примерно 170 тысяч ДТП, в результате которых погибли 26,5 тысячи человек, травмированы - 209 тысяч человек.

Среди всех стран Европы самый большой уровень смертности на дорогах - в Украине.